Что свидетельствует о том,что Россия во второй половине XIX века вступила на путь модернизации?
Обществознание
Что свидетельствует о том,что Россия во второй половине XIX века вступила на путь модернизации?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия в 19 веке вступила на путь модернизации т.к. к концу века завершается промышленный переворот, были проведены великие реформы 1861-1874 годов
Гость:
была изобретина лампочка
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