сочинить сказку или рассказ, названием которого может быть одна из пословиц; лучше с умным потерять, чем с дураком найти. На голове густо, а в голове пусто. Был бы ум, будет и рубль. Глупый разум по миру пускает.

Гость: Гость:

Жил - был один паренёк .Ума много, да денег нету. Подумал однажды парёнек: Чего это я бедно живу?Почему это одни хлебные корки жуют, а другие караваи кусками глотают? И решил он деньжат подзаработать. Пошёл он землю вскопал, урожай посадил и стал ждать.Дождался осени, собрал урожай. Пошёл он на базар и стал покупателей зазывать: - Эй, народ, у меня пшеница есть!У меня овёс есть! Самые вкусные! Подошёл к нему один.второй,третий...Продал паренёк пшено и овёс и домой пошёл.Насчитал он 48 рублей и пошёл землю вскапывать к следующему урожаю. Недаром все говорят - был бы ум,будет и рубль.