Плиз помогите распишите прямо понятно сначала дано,формулу,решение ......Тело, двигаясь прямолинейно с ускорением 5 м/с2, достигло скорости 30 м/с, а затем, двигаясь равнозамед-ленно, остановилось через 10 с. Определить путь, п...

Физика

Плиз помогите распишите прямо понятно сначала дано,формулу,решение ......Тело, двигаясь прямолинейно с ускорением 5 м/с2, достигло скорости 30 м/с, а затем, двигаясь равнозамед-ленно, остановилось через 10 с. Определить путь, пройденный телом.

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