Плиз помогите распишите прямо понятно сначала дано,формулу,решение ......Тело, двигаясь прямолинейно с ускорением 5 м/с2, достигло скорости 30 м/с, а затем, двигаясь равнозамед-ленно, остановилось через 10 с. Определить путь, п...
Физика
Плиз помогите распишите прямо понятно сначала дано,формулу,решение ......Тело, двигаясь прямолинейно с ускорением 5 м/с2, достигло скорости 30 м/с, а затем, двигаясь равнозамед-ленно, остановилось через 10 с. Определить путь, пройденный телом.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У крестьянина было несколько поросят и несколько ягнят.3 поросёнка и 2 ягнёнка весят 23 кг,а 2 поросёнка и 3 ягнёнка весят 22 кг .сколько весят оди...
Геометрия
Английский язык