длина стороны крадрата 8 м.Найди периметр и площадь квадрата
Математика
длина стороны крадрата 8 м.Найди периметр и площадь квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
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Р=(а+в)*2=(8+8)*2=32 S=а*в=8*8=64
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