камень m=0.4 кг бросают с высоты h=20 м со скоростью V0=30 м/с. Определите модуль скорости движения камня на высоте h1=10м. Сопротивлением воздуха пренебречь.
Физика
камень m=0.4 кг бросают с высоты h=20 м со скоростью V0=30 м/с. Определите модуль скорости движения камня на высоте h1=10м. Сопротивлением воздуха пренебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если есть начальня скорость то его бросили к горизонту.. vх = 30 м/с будет постоянной на всем пути, нам нужно найти vу, затем найти равнодействующую скорость на высоте 10 м. S = gt²/2 10 = 10t²/2 t = √2 = 1.4 c vу = gt vy = 10 * 1.4 = 14 м/с теперь равнодействующая скорость равна: V = √(vx² + vy²) = √900 + 196 = √1096 ≈ 33,1 м/с
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