Объясни зачение слов:строй,стройка,строиться

Гость: Гость:

«строй» м. Шеренга, ряд. Воинская часть, построенная согласно уставу. м. Система государственного или общественного устройства. м. Структура, система построения чего-л., отличающаяся внутренней связью, зависимостью составляющих единиц. перен. Склад, характерные особенности (ума, души, состояния, настроения человека). Соотношение по высоте ступеней звуковой системы (в музыке). Система звучания музыкального инструмента, образуемая соотношением тонов по высоте. СТРОИТЬ I 1. несов. 1) а) Создавать, возводить здания, сооружения. б) перен. Созидать, создавать. 2) перен. Мысленно создавать, намечать. 3) а) перен. Организовывать, основываясь, базируясь на чем-л. б) Составлять, сочинять что-л., отбирая и располагая определенным образом материал (словесный, художественный, научный и т.п.); выражать, формулировать. 4) перен. разг. Представлять, изображать из себя кого-л. 2. несов. перех. Ставить в строй. 3. несов. перех. Вычерчивать на основании заданных размеров (в геометрии). СТРОИТЬСЯ несов. Строить себе дом или другие постройки. Сооружаться, возводиться (о здании, сооружении). несов. Становиться в строй