Объясни зачение слов:строй,стройка,строиться
Литература
Объясни зачение слов:строй,стройка,строиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«строй» м. Шеренга, ряд. Воинская часть, построенная согласно уставу. м. Система государственного или общественного устройства. м. Структура, система построения чего-л., отличающаяся внутренней связью, зависимостью составляющих единиц. перен. Склад, характерные особенности (ума, души, состояния, настроения человека). Соотношение по высоте ступеней звуковой системы (в музыке). Система звучания музыкального инструмента, образуемая соотношением тонов по высоте. СТРОИТЬ I 1. несов. 1) а) Создавать, возводить здания, сооружения. б) перен. Созидать, создавать. 2) перен. Мысленно создавать, намечать. 3) а) перен. Организовывать, основываясь, базируясь на чем-л. б) Составлять, сочинять что-л., отбирая и располагая определенным образом материал (словесный, художественный, научный и т.п.); выражать, формулировать. 4) перен. разг. Представлять, изображать из себя кого-л. 2. несов. перех. Ставить в строй. 3. несов. перех. Вычерчивать на основании заданных размеров (в геометрии). СТРОИТЬСЯ несов. Строить себе дом или другие постройки. Сооружаться, возводиться (о здании, сооружении). несов. Становиться в строй
Гость:
Строй - стандартное расположение войск для их совместных действий. Стройка (строительство) - это вид деятельности, направленный на создание зданий, инженерных сооружений (такие, как дома, мосты, дороги) Строиться - 1)строить себе дом или другие сооружения 2)становиться в строй, образовывать ряд, строй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите, пожалуйста! приведите не менее двух уравнении реакции в молекулярном виде, соответствующих ионному уравнению Cu(OH)2+2H=Cu+2H2O Заранее с...
Геометрия
Английский язык