Какие социальные группы существовали в Казахском ханстве?
Обществознание
Какие социальные группы существовали в Казахском ханстве?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общество делилось на два класса: феодалы (ханы, султаны, бии (родовая феодальная знать), мусульманское духовенство и крестьяне-скотоводы (шаруа)
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