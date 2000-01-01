Какие социальные группы существовали в Казахском ханстве?

Обществознание
Какие социальные группы существовали в Казахском ханстве?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общество делилось на два класса: феодалы (ханы, султаны, бии (родовая феодальная знать), мусульманское духовенство и крестьяне-скотоводы (шаруа)
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