стоимость участия в семинаре - 2000 рублей с человека. Группам от организаций представляются скидки:от 4 до 10 человек - 5%;более 10 человек - 8%. сколько рублей должна заплатить организация, направившая на семинар группу из 8 ...
Алгебра
стоимость участия в семинаре - 2000 рублей с человека. Группам от организаций представляются скидки:от 4 до 10 человек - 5%;более 10 человек - 8%. сколько рублей должна заплатить организация, направившая на семинар группу из 8 человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000*8= 16000 рублей должны заплатить без скидки, 16000/100*5= 800 рублей скидка 16000-800=15200 - должны заплатить
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