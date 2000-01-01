стоимость участия в семинаре - 2000 рублей с человека. Группам от организаций представляются скидки:от 4 до 10 человек - 5%;более 10 человек - 8%. сколько рублей должна заплатить организация, направившая на семинар группу из 8 ...

Алгебра

стоимость участия в семинаре - 2000 рублей с человека. Группам от организаций представляются скидки:от 4 до 10 человек - 5%;более 10 человек - 8%. сколько рублей должна заплатить организация, направившая на семинар группу из 8 человек?

Автор: Гость