274+900/90-240*3=256 указать порядок действий
Математика
274+900/90-240*3=256 указать порядок действий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 900/90 = 10 2) 240*3 = 720 3) 274+10 = 284 4) 284 - 720 = -436
Гость:
1) 900/90=110 2)240*3=720 3)274+10=284 4)284-720=-436 Ты уверен в том, что условие правильное?? Либо ответ не правильный либо условие! У меня так получилось!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пожалуйста помогите написать сочинение-рассуждение на тему "самое хорошее свойство человека". Заранее спасибо.
Технология
Пословица утверждает "не в деньгах счастье".Как развивалась бы экономика человечества,если бы для всех людей эта пословица была бы неукоснительным ...