какие черты растений пустынь уменьшают риск перегрева?

тем, что у них отсутствую листья, они выражены в колючках, и они не дают интенсивный выход влаги!

Гость: Гость:

1. у них видоизмененные листья (колючки) 2. чаще всего небольшого размера (маленькая площадь поверхности) 3.стержневая корневая система 4. главный корень как правило длинный и дотягиваят до границы грунтовых вод 5. стебли и редкие листья сочные, имеют много влаги , но кожура толстая снижает коли-во испаряемой воды