какие черты растений пустынь уменьшают риск перегрева?
Биология
какие черты растений пустынь уменьшают риск перегрева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тем, что у них отсутствую листья, они выражены в колючках, и они не дают интенсивный выход влаги!
Гость:
1. у них видоизмененные листья (колючки) 2. чаще всего небольшого размера (маленькая площадь поверхности) 3.стержневая корневая система 4. главный корень как правило длинный и дотягиваят до границы грунтовых вод 5. стебли и редкие листья сочные, имеют много влаги , но кожура толстая снижает коли-во испаряемой воды
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