склади розповидь про те "Як  ти в ставишся до своєї першої вчительки "  плиз помогите пожалуйста только не из интернета                                                                                                            ...

Қазақ тiлi
склади розповидь про те "Як  ти в ставишся до своєї першої вчительки "  плиз помогите пожалуйста только не из интернета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мою  першу  вчительку  звати_____.Вона  подобаеться  не  тільки  мені  але  й  усьому   класу.Мені  хочеться  _______   вела  уроки  не  тільки  в  молодших  але  й  у  старших   класах.Без   неї  булоб  важко  ці  4  роки.Я  люблю  мою  першу  вчительку.
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