склади розповидь про те "Як ти в ставишся до своєї першої вчительки " плиз помогите пожалуйста только не из интернета ...

Қазақ тiлi

склади розповидь про те "Як ти в ставишся до своєї першої вчительки " плиз помогите пожалуйста только не из интернета

Автор: Гость