склади розповидь про те "Як ти в ставишся до своєї першої вчительки " плиз помогите пожалуйста только не из интернета ...
Қазақ тiлi
склади розповидь про те "Як ти в ставишся до своєї першої вчительки " плиз помогите пожалуйста только не из интернета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мою першу вчительку звати_____.Вона подобаеться не тільки мені але й усьому класу.Мені хочеться _______ вела уроки не тільки в молодших але й у старших класах.Без неї булоб важко ці 4 роки.Я люблю мою першу вчительку.
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