Зависимость характера течения от рельефа реки рио-гранде.

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Рио-Гранде (Рио-Браво) берет начало в горах Сан-Хуан в штате США Колорадо, протекает по долине Сан-Луис, далее течёт на юг, в штат Нью-Мексико через города Альбукерке и Лас-Крусес, далее через международную городскую агломерацию Эль-Пасо—Хуарес; с этого места и до впадения в Мексиканский залив река образует естественную границу между США и Мексикой. Главный приток, Рио-Кончос, впадает ниже Эль-Пасо. Другие известные притоки: Пекос и Девилс-Ривер.Несмотря на название (в переводе с испанского — Великая река) и длину, Рио-Гранде не судоходна. С 1950-с годов, из-за интенсивного забора воды на орошение и прочие нужды населения, Рио-Гранде продолжает мелеть. Определённую роль в этом играет и постепенное иссушение климата в бассейне реки. Практически на всём протяжении русла её можно перейти вброд; местами река пересыхает полностью или распадается на цепь мелких озерец.Рио-Гранде имеет непостоянный режим, связанный с выпадением осадков и особенностями рельефа. В верхнем течении реку питают снега и горные ключи. Ледников здесь нет, поэтому мелеть река начинает уже в мае. В среднем и нижнем главную роль в питании играют дожди, приносимые ураганами с Мексиканского залива раз в 5-7 лет. Для регулирования стока и задержки воды была создана сеть водохранилищ и ставков. На участке Эль-Пасо-Охинага в русле остаются лишь канализационные сбросы.С 2003 года река перестала регулярно впадать в Мексиканский залив, не доходя до него около 150 м. Некогда обширная плавневая дельта реки атрофировалась и исчезла. Под угрозой исчезновения оказались карликовая форель, креветки, многие виды птиц и зверей.