углерод окислитель или восстановитель ?

Химия
углерод окислитель или восстановитель ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И окислитель, и восстановитель
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