Отрезок CD- высота прямоуг. треугольника ABC, проведенная из вершины прямоугольного угла C. Найдите радиус окружности с центром A, которая касается прямой CD,если CD=4,AB=12.
Геометрия
Отрезок CD- высота прямоуг. треугольника ABC, проведенная из вершины прямоугольного угла C. Найдите радиус окружности с центром A, которая касается прямой CD,если CD=4,AB=12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть радиус равен R. Треуогльник ВСD подобен треугольнику CDA. Тогда (12-R)/4 = 4/R 12R - R^2 - 16 =0 Решаем это квадратное уравнение. 2 ответа и будут двумя решениями. Дискриминант = 144-64 = 80 R = (12(+/-)9)/2 = либо 12-9/2 = 1.5 или = 12+9/2 = 21/2 =10.5 Ответ: 1.5 и 10.5
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