Напишите пожалуйста доклад тема:"Компьютер"

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Компьютер- система способная выполнять заданную, чётко определённую последовательность операций.Само слово "компьютер" имеет значение "вычислитель". Уже давным давно люди нуждались в изобретении устройства, которое могло бы автоматически обрабатывать данные, вычислять. Очень сложно сказать, кто и когда изобрел компьютер, так как сначала надо определиться, что считать этим самым устройством вычислений и обработки данных. В первой половине 19-го века Чарльз Бэббидж, английский математик, сделал попытку создать универсальную вычислительную машину. Эта аналитическая машина должна была сама выполнять вычисления без помощи человека. Но математик не смог завершить свою работу, для техники того времени это оказалось слишком сложно. Но благодаря ему последователи получили все основные идеи. В 1941 году немецкий инженер Конард Цузе и в 1943 году американец Говард Эйкен воспользовались идеями Бэббиджа и все-таки построили такую аналитическую машину!