пересказ рассказа "Дары волхвов" от лица Джима!!!!!!!!

Гость: Гость:

Мы с моей женой были очень бедными. Однажды под Рождестово я захотел сделат ьей подарок а денег нету. Я знал что у неё есть мечта набор для волос: гребень, расчёска. У жены были очень длинные и роскошные волосы. А у меня были карманные часы на обычной цепочке. Я решил их продать. И на деньги купил жене набор. Когда я пришел домой жена подарила мне маленькую коробочку а я ей вручил набор для волос. Когда мы открыли подарки мы разрыдались. Оказывается жена обрезала свои шикарные волосы и купила мне цепочку для моих часов которые я продал. Но мы не стали горевать часы купим ,а волосы отрастут.