Сколько сторон имеетправильный n-угольник ,если:а)его внутр.угол = 170 грудусов;б)его внешний угол равен 12 градусов.?

Гость: Гость:

а) есть такая формула: угол альфа=(180:(n-2)):n, где n-количество сторон или углов. мы знаем, что угол=170, подставляем в формулу: 170=(180:(n-2)):n и решаем это уравнение 180n-360=170n 10n=360 n=36 сторон б) (сколько внешних углов, столько и сторон) сумма внешних углов=360 градусов 360:12=30 сторон