Сколько сторон имеетправильный n-угольник ,если:а)его внутр.угол = 170 грудусов;б)его внешний угол равен 12 градусов.?
Геометрия
Сколько сторон имеетправильный n-угольник ,если:а)его внутр.угол = 170 грудусов;б)его внешний угол равен 12 градусов.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) есть такая формула: угол альфа=(180:(n-2)):n, где n-количество сторон или углов. мы знаем, что угол=170, подставляем в формулу: 170=(180:(n-2)):n и решаем это уравнение 180n-360=170n 10n=360 n=36 сторон б) (сколько внешних углов, столько и сторон) сумма внешних углов=360 градусов 360:12=30 сторон
Гость:
Сумма углов многоугольника находят по формуле 180(n-2), где n - количество сторон многоугольника. Один угол равен частному от деления суммы углов на количество сторон. 180(n-2):n=170 (180n -360):n=170 180n -360 =170n 10n=360 n=36 сторон. ----------- Если внешний угол 12 градусов, то внутренний 168 градусов 180(n-2):n=168 (180n -360)=168n 12n=360 n=30 сторон
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