6. Можно ли из проволоки длиной 20 см сделать треугольник с основанием 10 см?
Геометрия
6. Можно ли из проволоки длиной 20 см сделать треугольник с основанием 10 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, так как если сделаем основание то проволки останется 20см-10см=10см А сумма длин любых двух сторон треугольника больше третей стороны
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