Разложите на множители х3+у3-ху2-х2у
Алгебра
Разложите на множители х3+у3-ху2-х2у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х³ + у³ - ху² - х²у = х³- х²у + у³ - ху² = х²(х - у) + у²(у - х) = х²(х - у) - у²(х - у) = = (х - у)(х² - у²) = (х - у)(х - у)(х + у)
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