Найдите длину отрезка МН, если: а)М(2);Н(-12,8); б)М(-6);Н(-18); в)М(12);Н(-2,2);г)М(-7);Н(-19). 

Гость: Гость:

поскольку координат я не вижу всех, то ограничусь общей формулой для отыскания длины отрезка, если заданы координаты его концов. Она имеет вид: отрезок = √(x2-x1)² + (y2-y1)², где x1,y1 это координаты начала отрезка, а x2,y2-координаты конца отрезка. Осталось просто подставить координаты в данное выражение, и получим искомую длину отрезка.