1) найдите неизвестные элементы треуг-ка , если а= 27 см, b = 9см ,альфа=135* 2) првильный треугольник вписан в круг . Найдите площадь меньшего сегмента , отсекаемого одной из сторон треуг-ка , если длина радиуса равна 6 см. 3)...

Гость: Гость:

на счет второго не знаю как ! а 1 и 3 эЛементарно решается по теореме косинусов!! СТОРОНА В КВОДРАТЕ РАВНА ПРОИЗВЕДЕНИЮ КВАДРАТОВ 2Х ДРУГИХ СТОРОН МИНУС УДВОЕНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭТИХ СТОРОН НА КОСИНУС УГЛА МЕЖДУ НИМИ!