1) найдите неизвестные элементы треуг-ка , если а= 27 см, b = 9см ,альфа=135* 2) првильный треугольник вписан в круг . Найдите площадь меньшего сегмента , отсекаемого одной из сторон треуг-ка , если длина радиуса равна 6 см. 3)...

Геометрия
1) найдите неизвестные элементы треуг-ка , если а= 27 см, b = 9см ,альфа=135* 2) првильный треугольник вписан в круг . Найдите площадь меньшего сегмента , отсекаемого одной из сторон треуг-ка , если длина радиуса равна 6 см. 3)Докажите , что треугольник ABC с вершинами в точках A(-4; -2) , B(4;2), C(0;-6) является равнобедренным.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на счет второго не знаю как ! а 1 и 3 эЛементарно решается по теореме косинусов!!   СТОРОНА В КВОДРАТЕ РАВНА ПРОИЗВЕДЕНИЮ КВАДРАТОВ 2Х ДРУГИХ СТОРОН МИНУС УДВОЕНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭТИХ СТОРОН НА КОСИНУС УГЛА МЕЖДУ НИМИ!
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