Пожалуйста объясните мне как Указывать слово с чередующейся гласной в корне.

Русский язык
Пожалуйста объясните мне как Указывать слово с чередующейся гласной в корне.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В корнях с чередующимися гласными гор- и гар-, под ударением пишется гласная «а», а в безударной позиции гласная «о». Пример: горЕть, горЯчий, горячИться, гАрь, зАгар, угАр, угорЕть, загорЕлый.
Гость:
В корне -зар- - зор- под ударением пишется гласная в соответствии с произношением, без ударения - а: зарево, зорька - зарница, озарять. Исключение: зоревать.          В корне -кас- - кос (н)- пишется о, если дальше следует согласная н, в остальных случаях - а: касаться, касательная-коснуться, прикосновение.          В корне -клан- - -клон- под ударением пишется гласная в соответствии с произношением, без ударения - о: кланяться, поклон - поклониться, поклонение.          В безударном корне -лаг- - -лож- перед г пишется а, перед ж - о: предлагать, прилагательное - предложить, обложение. Исключение: полог.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина дистанции в биатлоне равна 20 км и на ней имеются четыре стрельбища. Спортсмен на каждом стрельбище стреляет один раз по каждой из пяти мишен...
Ответить
Обществознание
Какой главный итог куликовской победы, по мнению автора "Задонщины"?В чём он ошибался и почему?)) Бугагашечки решите))))Потом кину побольше пунктов...
Ответить
Химия
Какие вещества образуются при гидролизе РНК?
Ответить
Математика
Переведите в десятичную дробь 4 целых 1 шестая, 3 целых 1 третья, 5 шестых, заранее спасибо))
Ответить
Геометрия
В треугольнике биссектриса делит основание пополам. Во сколько раз больше сумма квадратов боковых сторон треугольника от произведения этих же сторон?
Ответить