Пожалуйста объясните мне как Указывать слово с чередующейся гласной в корне.

Гость: Гость:

В корне -зар- - зор- под ударением пишется гласная в соответствии с произношением, без ударения - а: зарево, зорька - зарница, озарять. Исключение: зоревать. В корне -кас- - кос (н)- пишется о, если дальше следует согласная н, в остальных случаях - а: касаться, касательная-коснуться, прикосновение. В корне -клан- - -клон- под ударением пишется гласная в соответствии с произношением, без ударения - о: кланяться, поклон - поклониться, поклонение. В безударном корне -лаг- - -лож- перед г пишется а, перед ж - о: предлагать, прилагательное - предложить, обложение. Исключение: полог.