Переведите в десятичную дробь 4 целых 1 шестая, 3 целых 1 третья, 5 шестых, заранее спасибо))

Математика
Переведите в десятичную дробь 4 целых 1 шестая, 3 целых 1 третья, 5 шестых, заранее спасибо))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 целых одна шестая невозможно точно перевести в десятичную, поэтому можно лишь точно указать результат. Эта дробь периодическая, значит:  4.1(6) 2)Такая же ситуация: 3.(3) 3)0.8(3)   Такая запись используется для того, чтобы показать период дроби(повторяющиеся цифры, грубо говоря)
Гость:
1) 4,16 (6) 2) 3,3 (3) 3) 0,83 (3)
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