Переведите в десятичную дробь 4 целых 1 шестая, 3 целых 1 третья, 5 шестых, заранее спасибо))

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4 целых одна шестая невозможно точно перевести в десятичную, поэтому можно лишь точно указать результат. Эта дробь периодическая, значит: 4.1(6) 2)Такая же ситуация: 3.(3) 3)0.8(3) Такая запись используется для того, чтобы показать период дроби(повторяющиеся цифры, грубо говоря)