В треугольнике биссектриса делит основание пополам. Во сколько раз больше сумма квадратов боковых сторон треугольника от произведения этих же сторон?

Геометрия
В треугольнике биссектриса делит основание пополам. Во сколько раз больше сумма квадратов боковых сторон треугольника от произведения этих же сторон?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если биссектриса это и медиана => треуогльник равнобедренный. Значит боковые стороны равны. Пусть они равны а тогда нам нужно найти (а*а + а*а)/(а*а) = (2*а*а)/(а*а) = 2. Ответ : в 2 раза
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