Петя и Коля играют в следущую игру. Петя задумывает натуральное число, не превосходящее 8. Коля должен это число отгадать. Он может задавать Пете вопросы, допускающие только ответы "да" или "нет". Коля старается за наименьшее ч...
Экономика
Петя и Коля играют в следущую игру. Петя задумывает натуральное число, не превосходящее 8. Коля должен это число отгадать. Он может задавать Пете вопросы, допускающие только ответы "да" или "нет". Коля старается за наименьшее число вопросов отгадать число, задуманное Петей. Его стратегия основана на делении числового интервала пополам и выяснении, в какой из половин находится задуманное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 3 шага: 8/2 (в какой части: или 1-4 или 5-8), если 1-4, то 4/2 (в какой части: или 1,2 или 3,4) коля спросил: 1,2? петя сказал: да. и тут коля угадал: петя загадал числло 2. Ну типо того, не знаю, понятно или нет........
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