Площадь прямоугольника 20СМ2, его ширина 10 см.Ширину уменьшили в 2 раза,адлину увеличили в 6 раз.Во сколько раз увеличелась площадь прямоугольника?
Математика
Площадь прямоугольника 20СМ2, его ширина 10 см.Ширину уменьшили в 2 раза,адлину увеличили в 6 раз.Во сколько раз увеличелась площадь прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:10=2 (см)-длинна прямоугольника. 10:2=5 (см)-уменьшённая ширина прямоугольника 2х6=12 (см)-увеличенная длина прямоугольника 12х5=60 (см2)-новая площадь прямоугольника 60:20=3 (см)-во столько увеличилась площадь прямоугольника
Гость:
Пусть х - длина изначальной площади прямоугольника. 20=10*х х=20:10 х=2. Следовательно, измененная площадь прямоугольника равна (10:2)*(2*6)=5*12=60 см2. 60:20=3. Ответ: увеличилась в 3 раза.
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