Площадь прямоугольника 20СМ2, его ширина 10 см.Ширину уменьшили в 2 раза,адлину увеличили в 6 раз.Во сколько раз увеличелась площадь прямоугольника?

Математика

Площадь прямоугольника 20СМ2, его ширина 10 см.Ширину уменьшили в 2 раза,адлину увеличили в 6 раз.Во сколько раз увеличелась площадь прямоугольника?

Автор: Гость