Женщина собрала в саду яблоки.Чтобы выйти из сада, ей потребовалось пройти 4 двери, у каждой из которых сидел стражник, отбиравший половину яблок. Домой она принесла 10 яблок. Ско-ко яблок досталось стражникам?
Математика
Женщина собрала в саду яблоки.Чтобы выйти из сада, ей потребовалось пройти 4 двери, у каждой из которых сидел стражник, отбиравший половину яблок. Домой она принесла 10 яблок. Ско-ко яблок досталось стражникам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если было 4 двери, то в последней было 20 яблок(10*2),в третьей двери у нее было 40 яблок, во второй-80, а значит сначала у женщини было 160 яблок.так как стражники отбирали у нее по половине у каждых дверей, то всего у них осталось: 80+40+20+10=150 яблок.
Гость:
После прохождения каждой двери количество яблок уменьшалось в 2 раза. Дверей было четыре, то яблок сначала было 10·2·2·2·2 = 160. Тогда стражники забрали 160 − 10 = 150 яблок. ответ:150 яблок
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