Женщина собрала в саду яблоки.Чтобы выйти из сада, ей потребовалось пройти 4 двери, у каждой из которых сидел стражник, отбиравший половину яблок. Домой она принесла 10 яблок. Ско-ко яблок досталось стражникам?

Гость: Гость:

если было 4 двери, то в последней было 20 яблок(10*2),в третьей двери у нее было 40 яблок, во второй-80, а значит сначала у женщини было 160 яблок.так как стражники отбирали у нее по половине у каждых дверей, то всего у них осталось: 80+40+20+10=150 яблок.