В первом овощехранилище на 5,6 т картофеля больше, чем во втором, а в двух овощехранилищах вместе 80 т картофеля. Сколько тонн картофеля во втором овощехранилище?
Математика
В первом овощехранилище на 5,6 т картофеля больше, чем во втором, а в двух овощехранилищах вместе 80 т картофеля. Сколько тонн картофеля во втором овощехранилище?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х тонн во втором овощехранилище Тогда( Х+5,6) тонн в первом составим и решим уравнение: Х+(Х+5,6)=80 2Х=74,4 Х=37,2 ответ:37,2 тонны
Гость:
пусть во втором овощехранилище Хт , тогда в первом Х+5,6 Х+Х+5,6=80 2Х=80-5,6 2Х=74,4 Х=37,2т- во втором овощехранилище
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