Очень прошу помочь.Буду очень благадарный. Нужно поставить время и зделать 5 видов вопросов(Общий, альтернативный, спецыальный, разделительный, и вопрос к предложению) Sue had made her report by 5 o'clock yesterday .

Английский язык

Очень прошу помочь.Буду очень благадарный. Нужно поставить время и зделать 5 видов вопросов(Общий, альтернативный, спецыальный, разделительный, и вопрос к предложению) Sue had made her report by 5 o'clock yesterday .

Автор: Гость