помогите сделать разбор синтаксического предложения : Ребята заботливо замазывали стволы деревьев,развороченные осколками снарядов.

Русский язык
помогите сделать разбор синтаксического предложения : Ребята заботливо замазывали стволы деревьев,развороченные осколками снарядов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение повестовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распростарённое, полное, осложнено обособленным определением, выраженным причастным оборотом Подлежащие - ребята, выражено существительным Сказуемое - замазывали, выражено глаголом ( это простое глагольное сказуемое) Обстоятельство - Заболтливо, выражено наречием, обозначает обстоятельство действия, зависит от глагола "замазывали" ( замазывали (как?) заботливо) Дополнение - стволы, выражено существительным, зависит от глагола "замазывали" (замазывали (что?) стволы), (это прямое дополнение) Определение - деревьев, выражено существительным, зависит от существительного "стволы" (стволы (какие?) деревьев), (это именное определение) Определение - развороченные осколками снарядов, выражено причастным оборотом, зависит от существительного стволы ( стволы (какие?) развороченные осколками снарядов), обособляется, так как стоит после определяемого слова "стволы". 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
чему учит нас главное правило морали? спасибо!
Ответить
Математика
перевести в обыкновенную дробь :: 0,2 ,, 0,75,,, Заранее спасибо)))
Ответить
Английский язык
Составить небольшое описание жанра кино: документальный фильм (5-8 предложений).
Ответить
Математика
разделить дроби 4/45 на 16/75
Ответить
История
Какая икона Богородицы оберегает страну со всех сторон света? 
Ответить