помогите сделать разбор синтаксического предложения : Ребята заботливо замазывали стволы деревьев,развороченные осколками снарядов.

Гость: Гость:

Предложение повестовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распростарённое, полное, осложнено обособленным определением, выраженным причастным оборотом Подлежащие - ребята, выражено существительным Сказуемое - замазывали, выражено глаголом ( это простое глагольное сказуемое) Обстоятельство - Заболтливо, выражено наречием, обозначает обстоятельство действия, зависит от глагола "замазывали" ( замазывали (как?) заботливо) Дополнение - стволы, выражено существительным, зависит от глагола "замазывали" (замазывали (что?) стволы), (это прямое дополнение) Определение - деревьев, выражено существительным, зависит от существительного "стволы" (стволы (какие?) деревьев), (это именное определение) Определение - развороченные осколками снарядов, выражено причастным оборотом, зависит от существительного стволы ( стволы (какие?) развороченные осколками снарядов), обособляется, так как стоит после определяемого слова "стволы".