разделить дроби 4/45 на 16/75
Математика
разделить дроби 4/45 на 16/75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/15 : 16/75 =4/15 * 75/16 = 300/240 = 1 1/4
Гость:
[latex]\frac{4}{45}:\frac{16}{75}=\frac{4}{45}*\frac{75}{16}=\frac{15}{36}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}[/latex]
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