В каких органах запасается влага, приспособления к уменьшению испарения, приспособления предотвращающие перегрев растения у кактусов и папоротников)

кактусы: 1. у них видоизмененные листья (колючки) 2. чаще всего небольшого размера (маленькая площадь поверхности) 3.стержневая корневая система 4. главный корень как правило длинный и дотягиваят до границы грунтовых вод 5. стебли и редкие листья сочные, имеют много влаги , но кожура толстая снижает коли-во испаряемой воды папоротники: 1. споры, в них запасается влага.

Гость: Гость:

У кактусах влага запасается в стебле. он у них видоизменён. У кактуса колючки вместо листьев, восковой налёт на стебле. А фотосинтез в стебле, вместо литстьев. У папортников то, что они растут в заболоченных тенистых местах и уменьшенное испарение из листьев.