Какие изменения произошли в христианских общинах в 3 веке н.э.? Как это было связано с оббщим положением Римской империи?

Гость: Гость:

Всяческие гонения.В римской империи стала распространятся религия Христианство и христиан.Сами императоры были против они заставляли человека,чтобы он считал что ибо "он"бог,имелась такая группа христиане,они считали то,что у них один Бог.Римские императоры пытались закрыть эту религию,но ее у кого это не получалось.Когда в пристол вошел Нирон-он считал что у него это получится,но увы! вывод;Не у одного из Римских императоров не получилось это сделать.Христиане распространяли эту религию... пожалуйста!)