получите водород реакцией замещения, докажите его наличие и изучите его химические свойства.

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2HCl+ Zn=ZnCl2+ H2 Если в пробирку с соляной кислотой поместить таблетки цинка, то начинает выделятся водород. Проверить какое вещество можно с помощью тлеющей лучинки, если это водород издастся характерный хлопок. Если бы это был углекислый газ, то лучинка бы потухла. А если кислород, то она бы загорелась.