разобрать по составу слова красил,укрепляет,придорожный

Русский язык
разобрать по составу слова красил,укрепляет,придорожный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
крас - корень, и - суффикс, л - суффикс, нулевое окончание у - приставка, креп - корень, л - суффикс, я - суффикс, ет - окончание при - приставка, дорож - корень, н - суффикс, ый - окончание
Гость:
красил,укрепляет,придорожный красил; крас -это корень, и -это суффикс, л -суффикс  , окончание нулевое, основа красил. укрепляет ; у -это приставка ,л - суффикс ,я -суффикс ,ет - окончание,основа укрепля. придорожный; при-это приставка,дорож -корень,н - суффикс,ый окончание,основа придорожн.
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