Человек массой 70 кг бежит со скоростью 3,6 км/ч.Каким импульсом он обладает?
Физика
Человек массой 70 кг бежит со скоростью 3,6 км/ч.Каким импульсом он обладает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗСИ p=mV=70*1=70 кг*м/с
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