В треугольнике ABC AB=BC, а внешний угол при вершине C равен 123 градуса. Найдите величину угла B.
Алгебра
В треугольнике ABC AB=BC, а внешний угол при вершине C равен 123 градуса. Найдите величину угла B.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол BCA=57 (180-123) угол BCA равен углу BAC = 57 Угол B = 180 - угол BCA - угол BAC = 180-57-57=66 Ответ: 66
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