В треугольнике ABC AB=BC, а внешний угол при вершине C равен 123 градуса. Найдите величину угла B.

Алгебра
В треугольнике ABC AB=BC, а внешний угол при вершине C равен 123 градуса. Найдите величину угла B.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол BCA=57  (180-123) угол BCA равен углу BAC = 57 Угол B = 180 - угол BCA - угол BAC = 180-57-57=66   Ответ: 66
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