Объясните пожалуйста как переводить дробь в десятичную дробь, и наоборот. Если можно, пободробней. Еще объясните как перевести дробь с целым числом в десятичную, и наоборот. Переведите дробь одна целая три седьмых в десятичную....

Математика

Объясните пожалуйста как переводить дробь в десятичную дробь, и наоборот. Если можно, пободробней. Еще объясните как перевести дробь с целым числом в десятичную, и наоборот. Переведите дробь одна целая три седьмых в десятичную. Зарание спасибо!

Автор: Гость