Объясните пожалуйста как переводить дробь в десятичную дробь, и наоборот. Если можно, пободробней. Еще объясните как перевести дробь с целым числом в десятичную, и наоборот. Переведите дробь одна целая три седьмых в десятичную....
Математика
Объясните пожалуйста как переводить дробь в десятичную дробь, и наоборот. Если можно, пободробней. Еще объясните как перевести дробь с целым числом в десятичную, и наоборот. Переведите дробь одна целая три седьмых в десятичную. Зарание спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обыкновенная дробь 2/5 = 2 : 5 = 0,4 получилась десятичная дробь 0,4 = 4/10 сокращаем = 2/5 1 целая 1/5 1 *5+1= 6 это числитель 5 знаменатель = 6/5 6 : 5 = 1,2 десятичная дробь 1 3/7 = 10/7 = 10 : 7 =1,428
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