ОТ дома до железнодорожной станции 4 км.С какой скоростью должен дойти человек,чтобы добратся до станции за час?
Математика
ОТ дома до железнодорожной станции 4 км.С какой скоростью должен дойти человек,чтобы добратся до станции за час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4:1=4(км/ч)-скорость,с которой должен идти человек,чтобы добратся до станции за час.
Гость:
1) 4 км : 1 ч = 4 км/ч скорость человека ====================================================
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