ОТ дома до железнодорожной станции 4 км.С какой скоростью должен дойти человек,чтобы добратся до станции за час?

Математика

ОТ дома до железнодорожной станции 4 км.С какой скоростью должен дойти человек,чтобы добратся до станции за час?

Автор: Гость