соединив середины данного треугольника, получаем треугольник, периметр которого равен 65. найдите периметр данного треугольника?
Математика
соединив середины данного треугольника, получаем треугольник, периметр которого равен 65. найдите периметр данного треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла, и имелось ввиду середины сторон треугольника, то получается из подобия треугольников, если периметр маленького равен 65, то перриметр большого 65*2=130, т.к подобие 1:2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 6 см и 8 см. Высота параллелепипеда равна 12 см. Найдите диалонали параллелепипеда.
Английский язык
Ответить на сообщение: My bithday is in April 19. It is spring time, and we usually go to the conteside to have a picnic. We play different games,...
Геометрия
Физика
Мяч массой 50 г отскакивает от пола, вертикально вверх со скоростью 20 м/с.Определите потенциальную энергию мяча в верхней точке траектории.