Мяч массой 50 г отскакивает от пола, вертикально вверх со скоростью 20 м/с.Определите потенциальную энергию мяча в верхней точке траектории.
Физика
Мяч массой 50 г отскакивает от пола, вертикально вверх со скоростью 20 м/с.Определите потенциальную энергию мяча в верхней точке траектории.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=v^2-Vо^2/2g=400/20=20 E=mgh=10*20*0,05=10Дж
Гость:
Ep=mgh m-масса g-ускорение свободного падения тела h-высота Ep=0,05 кг х20м/с х10=10 Дж или 0,01 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
По шоссе в одном направлении едут мотоциклист и автобус.Скорость автобуса 80 км/ч. Когда мотоциклист подъехал к мосту, автобус ещё не доехал до мос...
Алгебра
из формулы объема цилиндра V=пR^2H,где R-радиус основания, Н-высота цилиндра,п-постояннвая величина, выразите радиус R
Математика
2. В роще 700 берез и 300 сосен. Сколько процентов всех деревьев составляют сосны 5. В пакете лежали сливы. Сначала из него взяли 50% слив, а затем...