Мяч массой 50 г отскакивает от пола, вертикально вверх со скоростью 20 м/с.Определите потенциальную энергию мяча в верхней точке траектории.

Физика

Мяч массой 50 г отскакивает от пола, вертикально вверх со скоростью 20 м/с.Определите потенциальную энергию мяча в верхней точке траектории.

Автор: Гость