трое одиннадцатиклассников украли из кабинета информатики своей школы компьютер на деньги вырученные после его продажи каждый купил необходимые своей семье продукты питания. является ли это деяние преступлением? по каким призн...

География

трое одиннадцатиклассников украли из кабинета информатики своей школы компьютер на деньги вырученные после его продажи каждый купил необходимые своей семье продукты питания. является ли это деяние преступлением? по каким признакам вы это установили?

Автор: Гость