трое одиннадцатиклассников украли из кабинета информатики своей школы компьютер на деньги вырученные после его продажи каждый купил необходимые своей семье продукты питания. является ли это деяние преступлением? по каким призн...
География
трое одиннадцатиклассников украли из кабинета информатики своей школы компьютер на деньги вырученные после его продажи каждый купил необходимые своей семье продукты питания. является ли это деяние преступлением? по каким признакам вы это установили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да хотя...да это противозаконно
Гость:
да.есть субъест- это 11классники( возраст подходит) объект-деньги субъект сторона- есть вина объективная сторона-это было направленное действие, и принесло ущерб школе
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