Сочинение на тему "Зачем нужны устаревшие и книжные слова в публицистической и художественной речи?"
Русский язык
Сочинение на тему "Зачем нужны устаревшие и книжные слова в публицистической и художественной речи?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В художественной и публицистической речи использование устаревших и книжных слов не случайно. С одной стороны, устаревшие слова в художественной речи - один из способов создания речевой характеристики героя для более полного раскрытия образа.( пример из текста) С другой стороны, эти книжные и устаревшие слова помогают нам, понять что внутренний мир человека может быть глубоким и мудрым.(пример из текста) Получается, что художественные и устаревшие слова в художественном и публицистическом тексте служыт для реализации творческого замысла писателя.
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