Расстояник между двумя городами на карте равно 23 см.Кокова расстояние между этими городами на местности, если масштаб 1:2000000
Математика
Расстояник между двумя городами на карте равно 23 см.Кокова расстояние между этими городами на местности, если масштаб 1:2000000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46000000см=460000м=460км
Гость:
23см х 2000000=46000000см=460000м=460км
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