Расстояник между двумя городами на карте равно 23 см.Кокова расстояние между этими городами на местности, если масштаб 1:2000000

Математика

Расстояник между двумя городами на карте равно 23 см.Кокова расстояние между этими городами на местности, если масштаб 1:2000000

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