дорога разделена на три участка. Общая длина 480 км. Первый участок составляет 60% от общей длины. Третий участок равен 4/5 от длины второго участка. Каковы длины участков?

Математика

дорога разделена на три участка. Общая длина 480 км. Первый участок составляет 60% от общей длины. Третий участок равен 4/5 от длины второго участка. Каковы длины участков?

Автор: Гость