дорога разделена на три участка. Общая длина 480 км. Первый участок составляет 60% от общей длины. Третий участок равен 4/5 от длины второго участка. Каковы длины участков?
Математика
дорога разделена на три участка. Общая длина 480 км. Первый участок составляет 60% от общей длины. Третий участок равен 4/5 от длины второго участка. Каковы длины участков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)480*0,6=288 - длина 1 участка 2) Пусть длина второго участка х следовательно длина третьего участка (4/5)*х 3) 288+х+(4/5)*х=480 х+(4/5)*х=192 5*х+4*х=960 х=320/3 - длина второго участка и получается что третьего (320/3)*(5/4)=400/3
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