проанализируйте содержание конституции 1977 год.
Обществознание
проанализируйте содержание конституции 1977 год.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в новой конституции было провозглашено построение в ссср развитого социализма
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