Пять братьев разделили после отца наследство поровну.В наследстве было три дома.Три дома нельзя делить. их взяли старшие три брата . А меньшим за то выделили деньги.Каждый из старших заплатил по 800 рублей меньшим.Меньшие разде...

Математика

Пять братьев разделили после отца наследство поровну.В наследстве было три дома.Три дома нельзя делить. их взяли старшие три брата . А меньшим за то выделили деньги.Каждый из старших заплатил по 800 рублей меньшим.Меньшие разделили эти деньги между собой. и тогда у всех братьев стало поровну.Много ли стоили дома

Автор: Гость