факты взаимоотношений наций с современном мире
География
факты взаимоотношений наций с современном мире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Национальный вопрос — проблема не столько этническая, сколько социально-политическая. Национальный вопрос всегда имеет конкретно-историческое и социальное содержание, включающее совокупность национальных проблем на определенном этапе развития данной страны. На конкретном содержании национального вопроса отражаются особенности исторического развития страны и ее народов, специфика их социально-экономического и политического устройства, социально-классовой структуры, национального состава населения, исторических и национальных традиций и другие факторы. Причем с решением одних проблем возникают другие, подчас более сложные, обусловленные возрастанием уровня развития самих наций. Поэтому не может быть полного и оконча-гельного решения национального вопроса во всех аспектах и социальных измерениях. Национальный вопрос в бывшем СССР был решен в нескольких аспектах: уничтожен национальный гнет и в определенной мере — национальное неравенство (экономическое и культурное), созданы условия цля экономического, социального и культурного прогресса бывших национальных окраин. Вместе с тем были допущены и серьезные ошибки и нарушения в ходе проведения национальной политики. Противоречия и конфликтные ситуации порождались самим фактом совместного проживания в одном союзном государстве более 130 наций, народностей, национальных и этнических групп. Национальные образования существенно различались по этносоциальным, этнокультурным, этно-демографическим характеристикам. Эти различия обусловили различие интересов и потребностей народов, что и порождало противоречия. Развал СССР вызвал многочисленные трения и конфликты на разных уровнях и в разных регионах одной шестой части планеты. На фоне усиления тенденции к национальному самоопределению, подъема национального самосознания проявились центробежные, сепаратистские устремления этнополитических сил, ставящих свои амбиции выше жизненных интересов народов.
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