Какие два основных фактора, постоянно изменяющие форму земных гор, не принимают участия в формировании лунных гор?
Физика
Какие два основных фактора, постоянно изменяющие форму земных гор, не принимают участия в формировании лунных гор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тектоническая активность и климатический фактор (эрозия). На лунные горы вообще влияет только одно - метеориты (по сути, там не горы, а кратеры). И немного солнечный ветер.
Гость:
1 фактор тектонический 2 фактор климатический
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