Верхняя частоты колебаний, воспринимаемая ухом человека, составляет для детей 22 кГц, а для пожилых людей 10 кГц. В воздухе скорость звука равна 340 м/с. Звук с длиной волны 20 мм.   Это услышит только ребенок. Почему? (в форму...

Гость: Гость:

ню=с/лямда=340/0,02=17000=17кГц! для пожилых людей верхняя частота колебаний равна 10кГц! это значит, что они не слышат звук, превышающий по частоте 10кГц! а у детей эта граница равна 22! 17 меньше 22, но больше 10, так что этот звук смогут услышать только дети!