Верхняя частоты колебаний, воспринимаемая ухом человека, составляет для детей 22 кГц, а для пожилых людей 10 кГц. В воздухе скорость звука равна 340 м/с. Звук с длиной волны 20 мм. Это услышит только ребенок. Почему? (в форму...
Физика
Верхняя частоты колебаний, воспринимаемая ухом человека, составляет для детей 22 кГц, а для пожилых людей 10 кГц. В воздухе скорость звука равна 340 м/с. Звук с длиной волны 20 мм. Это услышит только ребенок. Почему? (в формулах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ню=с/лямда=340/0,02=17000=17кГц! для пожилых людей верхняя частота колебаний равна 10кГц! это значит, что они не слышат звук, превышающий по частоте 10кГц! а у детей эта граница равна 22! 17 меньше 22, но больше 10, так что этот звук смогут услышать только дети!
Гость:
длина волны = скорость / частота l = v/V l = 20 мм = 20 * 10^(-3) м v = 340 м/с найдем частоту при этих данных: V = v/l V = 340 / 20 * 10^(-3) = 17 кГц наверное у детей более подходящая верхняя частота колебаний
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